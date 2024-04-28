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Yenice’de otomobil traktöre çarptı: 2 kişi yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Yenice’de otomobil traktöre çarptı: 2 kişi yaralı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde otomobil traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yenice ilçesi Davutköy Göleti yakınlarında meydana geldi.

Çan'a seyir halinde olan Halil Arıcı idaresindeki 16 ACZ 519 plakalı otomobil, Hüseyin Köse yönetimindeki 17 ADZ 601 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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