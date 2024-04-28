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Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Erzurum’da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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