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Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Esenler’de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Esenler'de yol kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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