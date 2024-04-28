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Uşak'ta kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Uşak’ta kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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