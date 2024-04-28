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Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Artvin’de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 13 kişiye 673 bin 500 lira para cezası kesildi.

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