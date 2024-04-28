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Darmstadt 98 Bundesliga'dan düşen ilk takım oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Darmstadt 98 Bundesliga’dan düşen ilk takım oldu

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Heidenheim'a 1-0 yenilen Darmstadt 98, küme düştü.

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