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Tunca Nehri’nde öğrenciler ve vatandaşlar çöp topladılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Tunca Nehri’nde öğrenciler ve vatandaşlar çöp topladılar

Edirne’de bir araya gelen çevre gönüllüleri, Tunca Nehri ve çevresinde doğaya atılan çöpleri toplayarak, vatandaşlara daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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