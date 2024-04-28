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Batman’da hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Batman’da hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

Batman’da köprüden geçtiği sırda hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü, 14’ü yaralandı.

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