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Giresun'da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Giresun’da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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