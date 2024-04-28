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Tokat'ta sema gösterisi yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Tokat’ta sema gösterisi yapıldı

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

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