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Ataşehir'de korkunç yangın! Daire alev alev yandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Ataşehir’de korkunç yangın! Daire alev alev yandı

Ataşehir'de, 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yangın, 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Barbaros caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir çocuk ile, elleri yanan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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