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Şırnak'ta uçak ambulans 20 günlük bebek için havalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Şırnak’ta uçak ambulans 20 günlük bebek için havalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

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