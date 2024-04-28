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Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen Korhan Berzeg'in (84) kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulundu. Kafatası ve kemik parçalarına, dere boyundaki alan taramasında, kütük altı ve çalılıklar arasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından ulaşıldı.

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