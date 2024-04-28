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Haberler Yaşam Haberleri MGM yeni hava tahmin raporunu yayımladı! 15 ile sarı kodlu alarm | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

MGM yeni hava tahmin raporunu yayımladı! 15 ile sarı kodlu alarm | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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MGM yeni hava tahmin raporunu yayımladı! 15 ile sarı kodlu alarm | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Meteoroloji yeni hava durumu yeni tahmin raporunu yayımladı. Buna göre sağanak yağışın yurt genelinde hafta boyunca etkili olması bekleniyor. 15 il için de sarı kodlu uyarı geldi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? 15 il için uyarlan iller hangileri? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durmu raporunu yayımladı.

Hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

29 Nisan-3 Mayıs tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporu yayınlandı.


Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı verdiği iller şöyle; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çorum, Kastamonu, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Yozgat.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü Ankara ve çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısunda bulundu.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU...

29 NİSAN PAZARTESİ



30 NİSAN SALI



1 MAYIS ÇARŞAMBA

2 MAYIS PERŞEMBE



3 MAYIS CUMA

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Orta ve Doğu Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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