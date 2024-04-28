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Şanlıurfa'da kahreden olay! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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