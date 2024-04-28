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3 kişinin yaralandığı TIR ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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3 kişinin yaralandığı TIR ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Mardin'de TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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