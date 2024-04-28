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Şanlıurfa'da çıkan yangında can pazarı! Ölü ve yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Şanlıurfa’da çıkan yangında can pazarı! Ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, gelini de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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