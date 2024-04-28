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5 kişinin yaralandığı kazada lüks aracın sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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5 kişinin yaralandığı kazada lüks aracın sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı

Bartın'da hız limitlerini gösteren levhanın önünde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden birinin ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.

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