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Bingöl'de çatı yangını! Maddi hasar oluştu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bingöl’de çatı yangını! Maddi hasar oluştu

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.

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