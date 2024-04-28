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MSB duyurdu! İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs engellendi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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MSB duyurdu! İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalların, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engellediğini duyurdu. Açıklamada, "Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalların Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın engellediğini bildirdi.





Açıklamanın devamında, "Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi.


Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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