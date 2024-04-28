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Çorum'da şiddetli yağış etkili oldu! Caddeler su doldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Çorum’da şiddetli yağış etkili oldu! Caddeler su doldu

Çorum'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu ile etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

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