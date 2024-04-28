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Konya’dan acı haber! Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Konya’dan acı haber! Polis memuru görevi başında kalp krizi geçirdi

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 29 yıllık polis memuru, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettti.

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