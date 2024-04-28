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Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Mersin’de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

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