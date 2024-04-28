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Havalar ısındı pazarda fiyatlar düştü

İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Havalar ısındı pazarda fiyatlar düştü

Havaların ısınmasıyla birlikte Kayseri'deki semt pazarlarında sebze fiyatları düştü. Sebze fiyatları; havanın ısınmasına bağlı olarak düşerken, bu durum pazardaki iş yoğunluğunu artırdı.

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