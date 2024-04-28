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17 yaşındaki sürücü ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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17 yaşındaki sürücü ağabeyinden izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücü Buğrahan H. (17), gizli olarak aldığı ağabeyine ait otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

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