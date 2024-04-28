Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Huzurlu sokaklar uygulaması! Tehlikelerin önüne geçiyorlar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması devam ediyor. Uygulama çerçevesinde umuma açık yerler, metruk binalar, sokaklar, park ve bahçeler düzenli olarak kontrol ediliyor.