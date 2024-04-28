Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Huzurlu sokaklar uygulaması! Tehlikelerin önüne geçiyorlar
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında metruk binalar ile umuma açık yerler, sokaklar, park ve bahçelerde çalışma yaptı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması devam ediyor. Uygulama çerçevesinde umuma açık yerler, metruk binalar, sokaklar, park ve bahçeler düzenli olarak kontrol ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonuç tarihi...
- Zeka testi: 5 saniyede farklı hindistan cevizini bulabilir misin?
- Emekliye önce destek sonra 2+1'lik zam! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'nda mayısta kallavi avantajlar sıralandı: 10 bin üstü maaşa...
- 1. köprü kapalı mı, neden? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat kaçta trafiğe açılacak? 28 Nisan Pazar bugün kapalı yollara alternatif neler?
- Bugün hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan 2024 | İstanbul'da hangi yollar saat kaçta kapanacak? KGM alternatif yollar...
- Naneli Şekerden Sonra Tad Alma Garipliği: Her Şey Neden Soğuk Geliyor?
- Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme duyuruldu! Dilek'ten sonra şimdi de...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne gördün? Karakterindeki gizli cevher ortaya çıkıyor!