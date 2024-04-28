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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Huzurlu sokaklar uygulaması! Tehlikelerin önüne geçiyorlar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden Huzurlu sokaklar uygulaması! Tehlikelerin önüne geçiyorlar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında metruk binalar ile umuma açık yerler, sokaklar, park ve bahçelerde çalışma yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması devam ediyor. Uygulama çerçevesinde umuma açık yerler, metruk binalar, sokaklar, park ve bahçeler düzenli olarak kontrol ediliyor.




Vatandaşların huzuru adına yürütülen çalışma ile oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilirken, uygulamanın projenin devam edeceği belirtildi.

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