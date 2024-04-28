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Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı! Fark edilmek için ateş yakmışlar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı! Fark edilmek için ateş yakmışlar

Batman'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız" dedi.

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