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İneklerini otlatırken yılan soktu, hastaneye kaldırıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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İneklerini otlatırken yılan soktu, hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da ineklerini otlatırken yılanın soktuğu bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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