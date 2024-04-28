Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin-Midyat kara yolu DSİ barajı mevkisinde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki Ferhat B. (22) ile Uğur B. (29) yaralandı.
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