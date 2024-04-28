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Kaybolan zihinsel engelli kadından iyi haber! 30 saat sonra bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Kaybolan zihinsel engelli kadından iyi haber! 30 saat sonra bulundu

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyünde dün öğle saatlerinde madımak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan F.K. (74), yaklaşık 30 saat sonra 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. F.K., bölgele gelen ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

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