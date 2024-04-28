Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Hatalı park tartışması kavgaya dönüştü: Gözü dönmüş grup sopa ve bıçakla saldırdı
Şoke eden olay Eyüpsultan'da yaşandı. İddiaya göre,hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınlarında olduğu bir grup minibüs şoförü Halil İbrahim Odabaşı'na sopa ve bıçakla saldırmaya çalıştı. Odabaşı, saldırganlardan korumak için bir markete saklanınca öfkeli grup sinirini minibüsten aldı. Kadınlarında olduğu grubun minibüse sopalarla saldırma anları hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, "Sözlü bir tartışma yaşadık. Bana hakaretler etmeye başlayınca ben de evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. " dedi.
Akılalmaz olay, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park ederek park alanını kapattığını gördü. Bunun üzerinde aracın önündeki iletişim numarasını arayan Odabaşı, sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı.
Araç sahibi aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerinde geri geldi. Gruptakiler Odabaşı'na sopa ve bıçaklarla saldırmaya çalışınca Odabaşı kendini bir markete kilitleyerek saldırganlardan korundu.
Öfkeli grup Odabaşı markete sığınınca, ellerindeki sopa ve taşlarla minibüse saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen gruptakiler, dağıldı. Aracı zarar gören Halil İbrahim Odabaşı emniyete giderek şikayetçi oldu. Sopalarla minibüse saldırıldığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
"HERKES BIÇAKLANMIŞ, SOPALANMIŞ TEK KİŞİYİ DÖVMEYE GELİYOR"
Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, "Arkadaş aracını ortaya park etmiş. Benim aracım büyük olduğu için park edemedim. Numara vardı aracının üzerinde aradım, ' Aracını ister ileri al ya da benim çekeyim geri önüme al'. Olay orada başladı, sözlü bir tartışma yaşadık.
Bana hakaretler etmeye başlayınca ben de evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince ben de bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca ben de kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti" dedi.
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