Eyüpsultan’da akılalmaz olay! Hatalı park tartışması kavgaya dönüştü: Gözü dönmüş grup sopa ve bıçakla saldırdı

Bana hakaretler etmeye başlayınca ben de evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince ben de bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca ben de kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti" dedi.

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