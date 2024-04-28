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Kars'ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Kars’ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü’nde buzlar çözüldü

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan ve kışın yüzeyi donan Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü. Gölün etrafındaki karları erimesiyle göldeki su seviyesi de yükseldi.

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