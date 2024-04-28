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Bazgiret Şelalesi karların erimesiyle coşkulu akıyor

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bazgiret Şelalesi karların erimesiyle coşkulu akıyor

Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde karlar içinde akan Bazgiret Şelalesi coşkulu dönemini yaşıyor. 2 bin rakımda karların içinde akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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