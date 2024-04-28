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Bursa'da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vurularak durduruldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bursa’da hakkında hapis cezası bulunan kişi kaçmaya çalışırken ayağından vurularak durduruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi, polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışırken ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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