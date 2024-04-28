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Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Kağıthane’de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Kağıthane'de, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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