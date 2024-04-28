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Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Son dakika haberine göre Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte çok sayıda kazı malzemesi de ele geçirildi.

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