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Hakkari'de ters lale vakti!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Hakkari’de ters lale vakti!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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