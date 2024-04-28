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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bolu Dağı’nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oldu. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

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