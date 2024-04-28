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İzmir Kemeraltı'nda bir iş yerinde yangın

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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İzmir Kemeraltı’nda bir iş yerinde yangın

İzmir'deki handa bulunan tekstil deposunda çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangında bir kişi yaralandı.

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