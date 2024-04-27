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Cezaevinde 2 mahkum çarşafları yaktı! Dumandan zehirlenip hastaneye kaldırıldılar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Cezaevinde 2 mahkum çarşafları yaktı! Dumandan zehirlenip hastaneye kaldırıldılar

Kocaeli'nin  Gebze ilçesinde, Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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