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Evinin önündeki silahlı saldırıda öldü olay anı kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Evinin önündeki silahlı saldırıda öldü olay anı kamerada

İzmir'de, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen'in (34), evine girerken uğradığı silahlı saldırıda ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin kiraladıkları otomobile cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

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