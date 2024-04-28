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Adana'da narenciye balının hasadı başladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Adana’da narenciye balının hasadı başladı

Adana'da üretilen narenciye balının ilk sağımı gerçekleştirildi. Üreticilere verilen destekleri anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

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