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Ümraniye'de feci kaza! İETT otobüsü iş yerinin bahçesine girdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Ümraniye’de feci kaza! İETT otobüsü iş yerinin bahçesine girdi

Ümraniye’de seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki tabela ve ağaçlara çarpan otobüs, bir iş yerinin bahçesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi'nde meydana geldi.



34 HO 2881 plakalı servis dışı, içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü Hoca Nasrettin Caddesi'nde seyir halindeydi. İddiaya göre otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.



Otobüs, ardından da kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirerek iş yerinin bahçesine girdi.



Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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