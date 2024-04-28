29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da park nedeniyle çıkan tartışma taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

Eyüpsultan'da park nedeniyle çıkan tartışma taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
ABONE OL
Eyüpsultan’da park nedeniyle çıkan tartışma taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

Eyüpsultan'da araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu grup minibüs sürücüsünü darbetti, araca taş, sopa ve bıçakla zarar verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA