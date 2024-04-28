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Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran şahsı tabanca ile vurarak yaraladı.

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