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Artvin'de yılanların dansı görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Artvin’de yılanların dansı görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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