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Bolu'da hastaneye giden çiftin otomobili takla attı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bolu’da hastaneye giden çiftin otomobili takla attı!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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