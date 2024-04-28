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Samsun'da korku dolu anlar! Yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Samsun’da korku dolu anlar! Yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı. İşte detaylar...

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