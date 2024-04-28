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Beyşehir’de çiftçiler yağmur duasına çıktı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Beyşehir’de çiftçiler yağmur duasına çıktı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesine rağmen artan kuraklık endişeleri üzerine çiftçiler yağmur duasına çıkmaya başladı.

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