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Şeker çuvallarının arasına gizlenmiş 58 adet tabanca ele geçirildi!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Şeker çuvallarının arasına gizlenmiş 58 adet tabanca ele geçirildi!

Son dakika haberine göre Hakkari'de bir minibüste yapılan aramada 58 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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